У 2021 році ЗНО з математики буде обов’язковим для всіх одинадцятикласників, оскільки тестування з цього предмету планують поєднати з державною підсумковою атестацією.

Про це заявила міністерка освіти і науки України Ганна Новосад.

Немає математичного чи гуманітарного складу розуму, – вважає Ганна Новосад. А математику вона називає базовою дисципліною для усіх.

«У 2020 році змін не буде, а з 2021-го ЗНО з математики стане обов’язковим. Воно буде дворівневим, але не потрібно цього лякатися. Нам потрібно усвідомити, що проблема є у математичних знаннях. Ми повинні в цілому подолати страх дітей перед математикою — це повинно стати результатом зміни змісту освіти і методик викладання.

За результатами моніторингу Українського центру оцінювання якості освіти, найбільші проблеми в абітурієнтів з математикою. Поріг базового рівня знань з цього предмету подолали всього 64% українських учнів.

Як зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, 2020 році абітурієнти зможуть подати документи тільки до п’яти вишів, а не до семи, як було дотепер. Подача документів на складання ЗНО розпочнеться з 3 лютого, а закінчиться 17 березня 2020 року. Основна сесія ЗНО розпочнеться 21 травня і триватиме до 16 червня.

Софія Романська