Тернопільський центр науки поповнився новими експонатами

28/01/2019 Розмір тексту:

Зіграти на лазерній арфі, прозорому фортепіано та співучій чаші, побачити ефект чорної діри, зоотроп Едмарка та фігури Ліссажу, картини, які змінюють зображення залежно від кольору світла, яке на них потрапляє, створити свою власну інтерактивну карту, відчути, що таке сипучі піски, дізнатися, що таке квадровізор та багато іншого можна у Центрі науки Тернополя.

В місті він працює вже більше року. Відкрили Центр у грудні 2017 року. Він став одним із проектів Громадського бюджету, який реалізували за кошти міста.

Річницю з часу створення у Центрі відзначили 27 січня 2019 року. На урочистості запросили усіх, хто допомагав і підтримував заклад весь цей час. За рік, як розповіла голова ГО «Центр науки Тернополя» Христина Білінська, у них побувало більше 14 тисяч відвідувачів не тільки з міста та області, а й інших міст. У Центрі провели сотні заходів. У планах на цей рік – лабораторія інновацій і проект «Паспорт волонтера» та ще більше цікавих і корисних подій.

Діє при Центрі науки й музей ІТ. Щоправда, тепер він став ще цікавішим. Приміщення відремонтували та обладнали новими стелажами, зробили різні види освітлення. Значно збільшилася й кількість експонатів.

– У музеї представлені різні види техніки: комп’ютерна, звукопроекційна, відеотехніка, кінопроекційна, мобільна, – розповів Олег Ковальчук, директор станції юних техніків Тернополя. – Найстаріший експонат – телевізор «Старт3» 1958 року випуску, він робочий. Є калькулятори, рахівниця звичайна, є арифмометри, які були у 50-60-х роках. Це попередники електронних калькуляторів: крутили ручки і рахували, всі старі бухгалтера на них працювали. Дана експозиція формувалася за участі благодійного фонду «МагнетікВан», які допомагали робити оформлення, описи. Основна маса експонатів збиралися протягом багатьом багатьох років на станції юних техніків. Також приймаємо техніку від усіх бажаючих поповнити нашу експозицію.

Нові експонати з’явилися також у демонстраційному залі Центру. Завдяки фінансовій підтримці місцевих підприємців у ньому тепер можна побачити прозоре фортепіано і квадровізор для проективної голографії. Квадровізор виготовили у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на кафедрі фізики. Доцент цієї кафедри Олександр Крамар розповів, що пристрій працює з відбиванням променів проектора. Як проектор використовується смарт-телевізор на який подається попередньо підібране зображення і воно набуває об’єму. Прилад цей може мати й практичне застосування. Наприклад, для рекламування своєї продукції його можуть використовувати ювелірні крамниці чи магазини з продажу автомобілів. А в Центрі його встановили для того, що зацікавити наукою дітей.

Ольга Трач

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