Тернопільський суд закрив справу щодо учня, котрий курив електронну цигарку

01/01/2019 Розмір тексту:

У Тернополі відбувся суд щодо учня, який курив перед входом у навчальний заклад електронну цигарку.

Як повідомляє Голос, учень другого курсу технічного коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя перед входом у навчальний заклад курив електронну цигарку. Це помітили правоохоронці, які склали на нього відповідні адміністративні матеріали за куріння у заборонених місцях. На думку поліцейських, учень порушив вимоги Закону України «Про зниження тютюнопaління тa його шкідливого впливу нa нaселення».

Під час судового засідання учень свою вину не визнав та пояснив, що електронна цигарка не є тютюновим виробом.

У підсумку Тернопільський міськрайонний суд став на сторону учні та прийняв рішення про закриття даної справи у зв’язку із відсутністю правопорушення.