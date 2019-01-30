Тернопільський суд скасував умовно-дострокове звільнення судді-“колядника”

30/01/2019 Розмір тексту:

Апеляційний суд скасував умовно-дострокове звільнення засудженого за корупцію колишнього судді і голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Тернопільського апеляційного суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що колегія суддів розглянула апеляційну скаргу прокурора Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури на рішення Галицького районного суду Львова від 11 липня 2018 року про умовно-дострокове звільнення від подальшого відбування покарання засудженого Зварича.

Він був звинувачений в тому, що, перебуваючи на посаді судді та голови Львівського апеляційного адміністративного суду, в період з 2007 по 2008 роки отримав 963 тис. гривень хабара.

Рішенням Оболонського районного суду Києва від 19 вересня 2011 року він був засуджений до 10 років в’язниці з позбавленням права 3 роки обіймати посаду судді та посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Постановою Оболонського райсуду Києва від 30 грудня 2015 року тюремний термін Зваричу перерахований за “законом Савченко” (закон про зарахування 1 дня попереднього ув’язнення як 2 днів в термін основного покарання) і він вийшоа з-під варти, оскільки відбув повний термін ув’язнення.

Судом встановлено, що з 22 січня 2016 року Зварич перебував на обліку в Галицькому районному секторі з питань пробації.

Термін відбування покарання завершувався 10 січня 2019 року, але в липні 2018 року начальник центру пробації зробив подання до суду про умовно-дострокове звільнення Зварича.

“Суд першої інстанції виходив з того, що засуджений відбув більше 3/4 строку додаткового покарання, сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Своє рішення місцевий суд обґрунтував тим, що останній (Зварич) надавав безкоштовну правову допомогу громадянам, а також оскаржив постанову про його звільнення з посади судді Львівського апеляційного адміністративного суду, тобто вчиняє дії, спрямовані на відновлення на роботі”, – сказано в повідомленні прес-служби.

Апеляційний суд не погодився з таким рішенням.

Він зазначив, що спроби Зварича поновитися на посаді судді не підтверджують його сумлінне ставлення до праці.

При таких обставинах колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційну скаргу прокурора слід задовольнити, а постанову Галицького районного суду Львова про умовно-дострокове звільнення Зварича скасувати.

Як повідомляли Українськi Новини,в грудні зварич вийшов з колонії по “закону Савченко”.

В квітні 2012 року Державна пенітенціарна служба етапувала Зварича, засудженого Оболонським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі, в Менську колонію в Чернігівській області для відбування покарання.

Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу проти Зварича за звинуваченням у хабарництві в грудні 2008 року.

В ході обшуків у кабінетах і квартирах судді і його 6 колег правоохоронці виявили та вилучили 1 млн доларів і 2 млн гривень.

Суддя заявив, що збирався передати гроші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допомогти малозабезпеченим, а гроші, знайдені в кабінетах його колег, за словами Зварича, нібито призначалися на ремонт приміщення суду, де він працював.

За словами Зварича, частина грошей потрапила до нього в кабінет як результат традиційного народного обряду “засівання”.