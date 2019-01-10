Тернопільський суд дав бойовику “Рижому” 14 років з конфіскацією
За матеріалами Служби безпеки України міськрайонний суд Тернополя засудив одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації «ЛНР» на прізвисько «Рижий».
Про це повідомляє Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.
Оперативники спецслужби встановили, що у 2014 році мешканець міста Артемівськ (зараз Кипуче) Перевальського району Луганщини добровільно приєднався до лав терористів. У складі так званого батальйону «Брянка СССР» він брав участь у бойових діях проти сил Антитерористичної операції. Перебуваючи на посаді «заступника командира батальйону», бойовик відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових та мирного населення, у тому числі з використанням систем залпового вогню «Грaд».
Суд визнав бойовика винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді чотирнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового рішення до виконання.
Зловмисника оголошено у розшук.
Вирок набув законної сили.
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