Тернопільський спортсмен увійшов у ТОП-20 на Кубку світу
У німецькому Рупольдингу стартував п’ятий етап Кубка світу з біатлону.
Нагадаємо, через проблеми з погодою перша гонка етапу – чоловічий спринт, була перенесена на день вперед. Напередодні була скасована і церемонія відкриття етапу. Сьогодні ж погода покращилася, тому ніщо не заважало проведенню спринту у чоловіків, пише Сегодня.
Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Тігнесс Бьо. Він з одним промахом обігнав свого брата Тар’єй Бьо. Третє місце посів німець Бенедикт Долль.
Українець Дмитро Підручний увійшов в топ-20 гонки, з одним промахом відставши від переможця на хвилину. Артем Прима з двома промахами став тільки 45-м, Артем Тищенко відстрілявся на нуль, але був занадто повільним на трасі, прийшовши до фінішу тільки 53-м. А Сергій Семенов з двома пострілами мимо виявився 74-м.
Спринт. Чоловіки
1. Йоханнес Тінгнес Бьо (0+1) 22:56,3
2. Тар’єй Бьо (0+0) +7,9
3. Бенедикт Долль (0+1) +10,5
…
20. Дмитро Підручний (0+1) +1:03,3
45. Артем Прима (1+1) +1:39,2
53. Артем Тищенко (0+0) +1:49,2
74. Сергій Семенов (1+1) +2:09,8
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