Тернопільський спортсмен увійшов у ТОП-20 на Кубку світу

17/01/2019 Розмір тексту:

У німецькому Рупольдингу стартував п’ятий етап Кубка світу з біатлону.

Нагадаємо, через проблеми з погодою перша гонка етапу – чоловічий спринт, була перенесена на день вперед. Напередодні була скасована і церемонія відкриття етапу. Сьогодні ж погода покращилася, тому ніщо не заважало проведенню спринту у чоловіків, пише Сегодня.

Переможцем гонки став норвежець Йоханнес Тігнесс Бьо. Він з одним промахом обігнав свого брата Тар’єй Бьо. Третє місце посів німець Бенедикт Долль.

Українець Дмитро Підручний увійшов в топ-20 гонки, з одним промахом відставши від переможця на хвилину. Артем Прима з двома промахами став тільки 45-м, Артем Тищенко відстрілявся на нуль, але був занадто повільним на трасі, прийшовши до фінішу тільки 53-м. А Сергій Семенов з двома пострілами мимо виявився 74-м.

Спринт. Чоловіки

1. Йоханнес Тінгнес Бьо (0+1) 22:56,3

2. Тар’єй Бьо (0+0) +7,9

3. Бенедикт Долль (0+1) +10,5

…

20. Дмитро Підручний (0+1) +1:03,3

45. Артем Прима (1+1) +1:39,2

53. Артем Тищенко (0+0) +1:49,2

74. Сергій Семенов (1+1) +2:09,8