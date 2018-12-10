Тернопільський бус, що повертався з Італії, потрапив у жахливу аварію. ФОТО

10/12/2018 Розмір тексту:

Трагедія сталася у 7 годині ранку на трасі в Словенії поблизу містечка Мурска-Собота.

Відомо, що у ДТП загинула 63-річна українка. Ще кілька пасажирів буса отримали поранення. Про це повідомляє Галас із посиланням на словенські ЗМІ.

Зазначається, що бус Mercedes Benz Sprinter через невстановлені обставини поламався посеред траси, після чого у нього врізався інший мікроавтобус. Через ДТП два транспортні засоби викинуло у кювет. Обидва автобуси були на українській реєстрації.

У соціальних мережах пишуть, що один із мікроавтобусів (за попередніми даними,червоний) був з Тернополя. В ньому крім водія, не було пасажирів.

Наразі обставини ДТП та прізвища потерпілих встановлюються.