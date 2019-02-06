Тернопільський борець здобув “срібло” на чемпіонаті України

06/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільський спортсмен Андрій Антонюк став срібним призером у Чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед дорослих. Змагання проходили у місті Кременчузі Полтавської області.

Андрій Антонюк – вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» міста Тернополя, студент ТНЕУ факультету економіки та управління.

Як розповів тренер Андрій Телебан, хлопець займає призове місце у змаганнях не вперше. Позаду у нього чимало перемог та успішних поєдинків. Відтак спортивна школа пишається своїм вихованцем.

«Вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» Антонюк Андрій став срібним призером Чемпіонату України серед дорослих. Щирі вітання для переможця, його наставників, а також висловлюємо подяку усім партнерам і меценатам за підтримку греко-римської боротьби в місті Тернополі».

Софія Романська