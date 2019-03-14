12 березня Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження окружної виборчої комісії з виборів Президента України територіального виборчого округу № 163 (м. Тернопіль).

Рішення ЦВК є закономірною реакцією на недотримання окружкомом принципу рівного розподілу керівних посад між усіма учасниками виборчого процесу при затвердженні складу дільничих виборчих комісій. За дивним збігом обставин, незначну, але перевагу в ДВК отримали кандидатури, подані від Тимошенко.

У той час, як Закон України “Про вибори Президента України” безальтернативно встановлює, що керівний склад дільничних комісій формується пропорційно згідно з визначеними квотами (квоти визначає система “Вибори”). Після прийняття сумнівної з точки зору ЦВК постанови, ОВК вже не змогла вносити зміни до неї з огляду на відображення інформації в системі “Вибори”.

Представники Петра Порошенка звинувачують у цьому тимошенківців. Мовляв, основні конкуренти разом з сателітами отримали “контрольний пакет” голосів в ОВК, а відтак мають можливість добиватися потрібних рішень. У них є підозри, що члени окружкому від інших кандидатів підіграють їм і є близькими до «Батьківщини». Наприклад, членом ОВК від кандидата М. Габера є М. Галяс (представник «Батьківщини» в ТВК на виборах в 2015 році), членом ОВК від кандидата А. Новака є Анна Кирилюк (ймовірно, член ВО «Батьківщина»), членом ОВК від кандидата Ю.Кармазіна є Уляна Рикун (керівник «Редакції газети «Наша Батьківщина») тощо.

Також викликає подив синхронність голосування представників Юлії Тимошенко в окружній виборчій комісії із представниками колишніх одіозних регіоналів: Юрія Бойка та Олександра Вілкула, а також членом комісії від Олександра Соловйова, якого нещодавно в Почаївській Лаврі приймав одіозний екс-голова Тернопільської ОДА Валентин Хоптян. У зв’язку з цим представники БПП закликаають команду Юлії Тимошенко припинити маніпуляції та забезпечити дотримання виборчого законодавства в роботі нового складу окружної виборчої комісії в Тернополі.