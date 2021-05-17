Відвідати провідні компанії та організації Тернополя, дослідити базу вакансій та знайти потенційне місце працевлаштування, послухати цікаві лекції від професіоналів можна буде під час «Дня кар’єри» у Тернополі.

Подія відбудеться 18 травня на літній сцені у парку імені Тараса Шевченка з 14.00 до 20.30. Захід розрахований на молодь, яка задумується над вибором професії, на студентів, які навчаються і незабаром шукатимуть своє перше місце роботи та на молодь до 35 років, яка перебуває у пошуках роботи.

– Захід розпочнеться о 14.00, – розповів представник «Молодіжного центру», який є організатором події. – Відповідно до реєстрації формуватимемо групи, які будуть їхати на екскурсії в компанії. Зокрема будуть екскурсії на ТОВ «СЕ Борднетце-Україна», аутсорсингову IT-компанію «Apiko» та інші. Після екскурсії пройде ярмарок вакансій, у якому візьмуть участь близько 20 партнерів-роботодавців. Вони покажуть наскільки є круті можливості в Тернополі. Будуть також конкурси, розіграші. Спікери зі Львова та Тернополя розкажуть як знайти роботу і про свій шлях успіху. Після офіційного закриття на літній естраді виступить тернопільський гурт.

На ярмарку вакансій компанії-роботодавці будуть розділені на шість секторів: ІТ, техніка, сфера послуг, громадські організації, маркетинг, ресторанний бізнес. Для того, щоб потрапити на «День кар’єри» необхідно попередньо зареєструватися. Захід проходитиме з дотриманням протиепідемічних вимог.