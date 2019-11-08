Заняття для дітей проводять щонеділі після літургії в Архикатедральному соборі у Тернополі. Організовує їх спільнота «Ангелята».

Хлопчики й дівчатка зі спільноти «Ангелята» зустрічаються о 14.00, – розповідають в Архикатедральному соборі. З дітьми займаються волонтери.

«Запрошуємо наших малих діток долучатися до спільноти «Ангелята», котра зустрічається щонеділі, о 14 годині (по завершенні Божественної Літургії з особливою участю дітей), в катехитичному класі при нашому храмі. Чекаємо на Вас! Батьки в той час, поки діти займаються, можуть пити каву».

У програмі спільноти «Ангелята» – цікаві заняття для малечі.

«Це поєднання приємного і корисного для дітей. Моя донька Настя дуже хоче приходити. Повертається щаслива і задоволена. Дитина вчиться новому, гарно проводить час, розважається і разом дізнається про Бога, отримує певні духовні знання», – каже тернополянка Ольга Гандзюк.

Долучитися до спільноти «Ангелята» можуть всі охочі дітки до десятирічного віку.

Софія Романська