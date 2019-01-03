Тернопільську малечу запрошують на Різдво з патрульними

03/01/2019 Розмір тексту:

7-го січня патрульні поліцейські запрошують тернопільську малечу на святкування Різдва. Хлопчики й дівчатка матимуть можливість покататися на поліцейському автомобілі, приміряти спецзасоби, а також отримати новорічний сюрприз.

Акцію «Різдво з патрульними поліцейськими» організовують по всіх обласних центрах України. У Тернополі зустріч дітей з правоохоронцями проходитиме на Театральному майдані з 12.00 до 15.00.

«Запрошуємо усіх на святкування Різдва з патрульними поліцейськими. 7 січня 2019 року ваша дитина матиме змогу: покататися у справжньому поліцейському автомобілі; поспілкуватися з патрульними; подивитися та приміряти спецзасоби, з якими інспектори щоденно патрулюють місто; отримати новорічний сюрприз. На вас очікує багато цікавинок, розваг та сюрпризів», – повідомляють у Патрульній поліції області.

Зустрічі з поліцейськими пройдуть у Києві, Кропивницькому, Одесі, Хмельницькому, Чернівцях, Житомирі, Рівному, Луцьку, Тернополі. У кожному обласному центрі – різні години проведення акції.

Софія Романська