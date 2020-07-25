“Круті віражі” – велоперегони під такою назвою пройдуть у Тернополі 31 липня. Взяти участь у змаганнях можуть всі охочі хлопчики й дівчатка від двох до десяти років.

Змагання відбуватимуться у п’яти вікових категоріях. Хлопчики й дівчатка мірятимуться силами окремо.

“Ми розпочали вихід з карантину змаганнями на велосипедах, які відбулися в червні. В липні продовжуємо цю ініціативу. Щоправда змінили вікову категорію. Адже це будуть брати участь менші діти: від 2 до 10 років. Минулими роками до цих змагань долучалося близько вісімдесяти дітей. В нас є шість вікових категорій. Кожна дитина, яка братиме участь, отримає фінішну медаль. А для переможців передбачені окремі фінішні призи. Відбудуться змагання на картинговій трасі у парку “Топільче”. Обов’язкова умова — учасники повинні мати захисні шоломи. Сподіваємося, що це буде справжнє велосипедне свято”, – розповідає директорка Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович.

Велоперегони “Круті вітражі” розпочнуться о 17.00, а реєстрація стартує на годину раніше. Для участі необхідно попередньо зареєструватися в онлайн-режимі.

Софія Романська