Онлайн-заняття з хіп-хопу для наймолодших організовують в Тернополі. Навчатиме танців діток професійна тренерка. Приєднуватися до занять можуть хлопчики та дівчатка від 3 до 5 років.

Заняття стартуватимуть о 18.00. З малечею займатиметься танцівниця Юлія Горун. А допомагатимуть її у цьому маленькі зірочки дансполу.

«Заняття з дітками проходять надзвичайно цікаво. Малюки люблять веселі танцювальні заняття під улюблені, стильні сучасні мелодії. Якщо ви помітили, що ваша дитина постійно вмикає музику і починає рухатися в такт, тоді вам до танцювальної студії, щоб надалі розвинути ці здібності. Саме у віці від 3 до 5 років у дітей максимально розвивається координація рухів та відбувається інтенсивний розвиток».

Хіп-хоп – вуличний танцювальний стиль, який в основному супроводжується хіп-хоп музикою. Він включає в себе широкий діапазон стилів. Хіп-хоп практикується і в танцювальних студіях, і на вулицях. Хоча танець і сприймається як розвага, що включається часом навіть в театральну виставу, він залишається важливою складовою міських районів США, звідки вийшло чимало танцювальних стилів вуличних танців.