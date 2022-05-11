Мільйон гривень виділили із резервного фонду бюджету Тернопільської громади благодійному фонду «Карітас». Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 11 травня.

Також прийняли ще два рішення, відповідно до яких 150 тисяч гривень дозволили використати на оплату послуг управлінню культури і мистецтв і на 127 тисяч гривень закуплять комп’ютерну техніку.

Кошти у сумі один мільйон гривень, які були виділені управлінню соціальної політики на початку травня перерахують «Карітасу». Вони мають бути витрачені на оплату транспортних послуг, доставки гуманітарної допомоги, поліграфічних та інших послуг, здійснення закупівлі продуктів харчування, засобів гігієни та надання іншої допомоги внутрішньо переміщеним особам, а також територіальній обороні.

Управлінню культури і мистецтв 150 тисяч гривень необхідні для того, щоб сплатити послуги з проживання артистів сучасного мистецтва та технічного персоналу проекту Всесвітнього благодійного руху «Я з Україною». А комп’ютерну техніку на 127 тисяч гривень закуплять для посилення обороноздатності військових формувань на території Тернопільської міської територіальної громади.