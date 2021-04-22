Тернопільські патрульні виявили водія маршрутного таксі, який перевозив пасажирів з ймовірно підробленим посвідченням водія.

Вчора близько 14-ї години, патрулюючи на вул. М. Карпенка, інспектори помітили маршрутне таксі, водій якого порушив правила дорожнього руху (під час зміни напрямку руху не вмикав світловий покажчик повороту).

Поліцейські зупинили автівку та, під час перевірки документів, згідно з базами даних, виявили невідповідність даних у посвідченні водія, а також явні сліди підробки документа. Стосовно встановлених обставин 64-річний водій не надав жодних пояснень, повідомляють у патрульній поліції Тернопільської області.

Патрульні склали на водія відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.