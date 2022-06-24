Тернопільського посадовця, котрий розмитнив “Лексус” на пільгових умовах, віддадуть під суд

Незаконно розмитнив «LEXUS» на пільгових умовах – на Тернопільщині судитимуть митника.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо митника Тернопільської митниці, який через службову недбалість незаконно здійснив оформлення транспортного засобу марки «LEXUS» за пільговим порядком (ч. 1 ст. 367 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Розслідуванням встановлено, що посадовець Тернопільської митниці провів митне оформлення автомобіля, неправильно класифікувавши авто у митній декларації. Через його недбалість державним інтересам завдано збитків на понад 200 тис грн.

Завершено досудове розслідування, що здійснювали слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.