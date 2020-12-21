Слідчі ТУ ДБР у місті Львові повідомили про підозру начальнику одного з відділів слідчого управління Головного управління ДФС у Тернопільській області у невиконанні судового рішення та у розтраті майна, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191 КК України).

За даними слідства, посадовець, перебуваючи у складі комісії ГУ ДФС у Тернопільській області щодо обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, прийняв рішення про знищення майна, а саме спирту та алкогольних напоїв, які за рішенням суду підлягали переробці та подальшій реалізації.

Внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 115 715 гривень.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року було повідомлено про підозру сімом посадовцям, які перебували у складі вказаної комісії.

У разі доведення вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Оперативний супровід здійснює УСР у Тернопільській області ДСР Нацполіції, процесуальне керівництво – Тернопільська обласна прокуратура.