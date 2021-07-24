На пленарному засіданні сьомої сесії Тернопільської міської ради прийнято рішення про присвоєння Тернопільському навчально-виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15» імені Лесі Українки.

Згідно прийнятого рішення буде затверджено Статут навчально-виховного комплексу в новій редакції з урахуванням змін.

Нагадаємо, 6 квітня розпочалося громадське обговорення щодо присвоєння Тернопільському навчально – виховному комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» імені Лесі Українки, яке тривало впродовж місяця.