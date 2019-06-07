Мирна акція протесту, утворення нової фракції та депутатської групи. У Тернополі відбулась 35 сесія міської ради.

Під час роботи депутати розглянули більше 200 питань. Зокрема, йшлось про виділення коштів на ремонти житлових будинків, прибудинкових територій та придбання інсуліну, повідомляє телеканал Тернопіль 1.

Більше 200 питань розглянули сьогодні у Тернополі на 35-й сесії міської ради. На початку засідання привітали тернопільських спортсменів та їх тренерів за чергові високі спортивні досягнення. Зокрема, юні тернополяни привезли нагороди із змагань з футзалу, волейболу та гандболу.

Опісля повідомили про створення фракції “Європейська Солідарність” в Тернопільській міській раді. До неї увійшли Володимир Місько, Ліна Прокопів, Павло Бич, Юрій Смакоуз та Михайло Ібрагімов. Тим часом депутат Тарас Білан, про виключення з фракції якого говорили напередодні, створив власну депутатську групу “Слуга Тернополя”.