Сьогодні перед початком засідання 42-ої сесії до приміщення міської ради завітали тернопільські пластуни та традиційно передали Вифлеємський вогонь миру громаді міста.

«Від імені усіх тернополян щиро дякую за цей священний вогонь. Впродовж дня лампадка з ним стоятиме у приміщенні міської ради і усі бажаючі зможуть отримати частинку вогню зі Святої землі та запалити свічку миру у власній оселі», – відзначив міський голова Сергій Надал.

Після цього цей Вифлеємський вогонь мирубуде розповсюджений пластунами у тернопільські лікaрні, нaвчaльні зaклaди, церкви та сиротинці.