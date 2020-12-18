18 грудня перед початком засідання другої сесії міської ради пластуни Тернопільського осередку Національної скаутської організації «Пласт» традиційно передали Вифлеємський Вогонь миру громаді міста.

«Від імені усіх тернополян щиро дякую за цей вогонь, символами якого є: любов, єдність та мир. Впродовж дня лампадка з ним стоятиме у приміщенні міської ради, куди всі охочі зможуть прийти і отримати частинку вогню зі Святої землі, щоб запалити свічку миру у власній оселі напередодні Новорічно-Різдвяних свят», – відзначив міський голова Сергій Надал.

Після цього цей Вифлеємський вогонь миру буде розповсюджений пластунами у тернопільські лікaрні, нaвчaльні зaклaди, церкви та дитячі будинки.