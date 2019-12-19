У Верховній Раді України зареєстрований законопроект про заборону хутряних фабрик.

Тернопільські зоозахисники збирають підписи під зверненнями до своїх представників у Парламенті з проханням підтримати законопроект «ХутроOFF» №2360.

Законопроект «ХутроOFF№2360» передбачає заборону діяльності хутряних фабрик в Україні. Відтак у разі ухвалення закону в державі зупиниться виробництво хутряного одягу. «Захопившись ультрагуманістичними ідеями, культивуючи співчуття до хутрових тварин, задля дестабілізації шкуродерень сьогодні ми розпочали загальнонаціональний збір підписів на підтримку законопроєкту №2360. Розпочали з Вінниці, приєднуються всі інші міста. Нагадаю, що 15 країн Європи вже заборонили шкуродерні. І Україна може. Для цього поставте свій підпис під зверненням до народних депутатів-представників вашого регіону в Парламенті – доручіть їм проголосувати за гуманність, заборону хутроферм»», – зазначає зоозахисник Павло Вишебаба.

Тернополяни збиратимуть підписи на підтримку цього законопроекту у суботу, 21 грудня з 11:00 до 16:00 у кафе “GREEN LIFE” за адресою: вулиця Князя Острозького, 4 (2 поверх).

Софія Романська