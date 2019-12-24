Збір підписів про заборону в Україні хутряного виробництва організували тернопільські зоозахисники.

Вони підготували звернення до депутатів, щоб отримати їхню підтримку для відповідного законопроекту.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований проект закону, що передбачає заборону хутряних підприємств.

«Безмежно спасибі усім, хто залишив свій автограф під зверненням до депутатів в підтримку законопроекту #2360 про заборону в Україні хутряних ферм! Нагадую, що збір підписів продовжується, у зручний час з 11:00 по 18:00 можна завітати в «Кафе Green Life» по вул. Острозького 4 аби підписати звернення!», – зазначає тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська.

У жовтні цього року Словаччина ухвалила закон, який забороняє виробництво хутра. Документ підтримали 107 депутатів Національної ради Словаччини із 150. Закон почне діяти у 2021 році, він передбачає період поетапної відмови від хутряних ферм до 2025 року. Країна стане 15-ю у Європі, де заборонили виробництво хутра. Чи підтримають відповідну ідею в Україні, питання залишається відкритим.

Софія Романська