15 березня у Тернополі відбудеться масштабний ярмарок, під час якого продаватимуть різноманітні сувеніри, одяг, побутові речі. Виручені кошти спрямують на потреби безпритульних тварин та спорудження притулку для чотирилапих.

«Нас прийматиме Арт-бар «Коза», тож буде затишно і атмосферно. В приємній обстановці, під гарну музику, попиваючи каву (чай тощо), ви зможете обрати собі якісні речі за дуже низькими цінами, а, заразом, допомогти безпритульним тваринам. Адже усі виручені кошти будуть спрямовані на їх потреби. Подробиці акції готові надати за тел. 068 445 24 46», – повідомила керівниця благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Наразі в місті триває збір речей для проведення благодійного ярмарку 15 березня. Долучитися до цієї справи можуть всі охочі.

Софія Романська