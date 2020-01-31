Гаражний розпродаж організовують зоозахисники у Тернополі 2 лютого. Вони реалізовуватимуть різноманітні побутові речі, сувеніри, книжки, щоб зібрати кошти на потреби безпритульних тварин.

Долучитися до проведення гаражного розпродажу можуть всі охочі, – зазначає співорганізаторка, голова благодійної організації «Вірні друзі[» Алла Ляпандра. Можна приносити на ярмарок різні речі: від кухонного приладдя до іграшок.

«Дуже потрібні речі на благодійний гаражний розпродаж, який відбудеться 2 лютого в ТРЦ “Подоляни”. Тому дуже просимо не полінуватись та переглянути свої речі: предмети побуту, кухонне начиння, прикраси, сумки, гаманці, книги, іграшки, картини, сувеніри, електроприлади тощо. Адже те, що стало вже непотрібним вам, може значно допомогти безпритульним тваринкам. Довідки за тел. 068 445 24 46».

Зоозахисники розповідають: завдяки таким заходам у Тернополі вдається утримувати десятки безпритульних тварин. Відтак жителів міста просять долучатися до проведення ярмарку.

Софія Романська