З нагоди Дня журналіста працівники засобів масової інформації Тернопільщини зібралися на військовому полігоні поблизу села Біла.

Військовослужбовці організували для них польовий вишкіл, де медійники вчилися користуватися зброєю, приміряли військову амуніцію, долали смугу перешкод.

Упродовж вишколу працівники ЗМІ стріляли з кулеметів, автоматів, пістолетів. Провели спецнавчання для журналістів військовослужбовці 44-ої окремої артилерійської бригади, – повідомив її прес-офіцер Юрій Кульпа. «Нашою метою було надати можливість журналістам спробувати на собі ряд заходів з фізичної та вогневої підготовки, отримати інформацію про озброєння та амуніцію українського війська, а також відчути на собі вагу бронежилета, навчитись вправності у різних видах стрілецької зброї. Насамперед медійників запросили на психологічну смугу перешкод. Там вони пройшли добрий відрізок шляху, долаючи різні перешкоди, які траплялись на шляху. Стрибали в окопи, повзли під «колючкою», по команді просувалися з під оточення противника, який умовно затаївся в лісосмузі. Щоб події виглядали більш реалістичними, військові інструктори використовували вибухові пакети, робили димові завіси, створювали шумові ефекти. Жіноча половина першою зголосилась на такі випробування, тому слова, як виглядає гендерна рівність в армії мали місце на ділі. Чоловіки пройшли етап другими».

Також на вишколі журналістам розповіли, як поводитися на військових об’єктах і в зоні бойових дій.

Софія Романська

Фото Юрія Кульпи