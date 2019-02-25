Тернопільські залізничники виступають проти об’єднання із львівськими

25/02/2019 Розмір тексту:

Тернопільська міська рада підтримала звернення працівників Тернопільської дирекції залізничних перевезень щодо відміни її об’єднання із Львівською дирекцією залізничних перевезень. Відповідне рішення було прийняте на 32 сесії міської ради.

– 19 січня у Львові відбулася нарада начальчника залізниці, на якій розглядали питання кількості дирекцій, – розповів під час сесії голова профспілки Тернопільської дирекції. – Зараз є п’ять дирекцій: Львівська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська та Ужгородська. І виникла ідея об’єнадти Тернопільську і Львівську дирекції. Для нас в першу чергу це буде скорочення робочих місць, податок з доходів наших працівників перейде до Львова. У Тернополі вже був випадок коли будівельне упарвління декілька років тому об’єднали з управлінням в іншому місті, а сьогодні там уже майже нікого не залишилось, всіх скоротили. Наша дирекція одна з небагатьох, яка стабільно з 2010 року показує ріст перевезень з року в рік на 120-130%. У нас збільшилась кількість елеваторів, заключено 600 договрів з вантажовласниками, а якщо нас об’єднають доведеться їм їздити у Львів заключати договра. Це ускладнить і нашу роботу, і буде незручно вантажовласникам. Зазначу, що наша область значно перевищує обсяги роботи порівняно з Львівською при тому, що у нас працює 700 осіб, а у Львові 2000.

Варто зазначити, що у 2018 році Тернопільська дирекція сплатила до бюджету міста податки з доходів фізичних осіб у сумі 15,6 мільйонів гривень. Про це залізничники зазначають у своєму зверненні, яке підтримали депутати міської ради. Прийнятий документ направлять до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., Голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту Дубневича Я.В., Голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова Є.П., виконавчого директора регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» Крота В.С., а також голові Тернопільської обласної ради Овчаруку В.В.

Ольга Трач