Тернопільські залізничники виступають проти об’єднання із львівськими
Тернопільська міська рада підтримала звернення працівників Тернопільської дирекції залізничних перевезень щодо відміни її об’єднання із Львівською дирекцією залізничних перевезень. Відповідне рішення було прийняте на 32 сесії міської ради.
– 19 січня у Львові відбулася нарада начальчника залізниці, на якій розглядали питання кількості дирекцій, – розповів під час сесії голова профспілки Тернопільської дирекції. – Зараз є п’ять дирекцій: Львівська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська та Ужгородська. І виникла ідея об’єнадти Тернопільську і Львівську дирекції. Для нас в першу чергу це буде скорочення робочих місць, податок з доходів наших працівників перейде до Львова. У Тернополі вже був випадок коли будівельне упарвління декілька років тому об’єднали з управлінням в іншому місті, а сьогодні там уже майже нікого не залишилось, всіх скоротили. Наша дирекція одна з небагатьох, яка стабільно з 2010 року показує ріст перевезень з року в рік на 120-130%. У нас збільшилась кількість елеваторів, заключено 600 договрів з вантажовласниками, а якщо нас об’єднають доведеться їм їздити у Львів заключати договра. Це ускладнить і нашу роботу, і буде незручно вантажовласникам. Зазначу, що наша область значно перевищує обсяги роботи порівняно з Львівською при тому, що у нас працює 700 осіб, а у Львові 2000.
Варто зазначити, що у 2018 році Тернопільська дирекція сплатила до бюджету міста податки з доходів фізичних осіб у сумі 15,6 мільйонів гривень. Про це залізничники зазначають у своєму зверненні, яке підтримали депутати міської ради. Прийнятий документ направлять до Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Міністра інфраструктури України Омеляна В.В., Голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту Дубневича Я.В., Голови правління АТ «Укрзалізниця» Кравцова Є.П., виконавчого директора регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» Крота В.С., а також голові Тернопільської обласної ради Овчаруку В.В.
Ольга Трач
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