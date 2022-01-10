Учасники бойових дій у Тернополі здали кров для хворої дитини, яка перебуває в реанімації.

Ветерани війни вирішили долучитися до благодійної акції, щоб врятувати малюка.

“Здай кров – подаруй шанс на життя” — акцію під такою назвою реалізовують на Тернопільщині. Як розповів її координатор Олександр Хома, завдяки акції вирішується проблема з дефіцитом крові у кризових ситуаціях.

“Ветерани не тільки захищали країну на війні, вони також і рятують в цивільному житті. Дізнавшись про необхідність здачі крові для дитини, яка перебуває в реанімації, ветерани зорганізувалися для спільної донації. Вони долучаються до акції не вперше, а регулярно діляться кров’ю, щоб допомогти іншим”.

Додамо, громадська організація “Я донор” на Тернопільщині діє майже два роки. Її створили, щоб популяризувати донорство. За цей період в області донорами стали сотні людей.