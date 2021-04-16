Одинадцятикласників звільнили від проходження Державної підсумкової атестації. Відповідний Закон ухвалила Верховна Рада України 13 квітня.

Такий же документ було прийнято і минулого року. Пов’язано це із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби. У Законі зазначено, що за власним бажанням випускники мають право пройти державну підсумкову атестацію, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

«Прийнятий Закон дозволяє випускникові школи, студентові коледжу, професійно-технічного, професійного закладу освіти самостійно визначитися із тим, чи проходити ДПА у формі ЗНО цьогоріч, – пояснили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Ті особи, які вирішили проходити ЗНО, зможуть також самостійно вирішити, чи отримувати оцінку за ДПА у формі ЗНО у свідоцтво про повну загальну середню освіту».

У повідомленні Міністерства освіти і науки вказано, що учні, які завершують навчання у 2020/2021 навчальному році отримають документи про здобуття повної загальної середньої освіти в установленому законодавством порядку.

Раніше ми також писали, що випускники початкової та базової загальної середньої освіти цього року вдруге звільнені від Державної підсумкової атестації. Відповідний наказ Міністерство освіти і науки України видало на початку березня.