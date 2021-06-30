Чотирнадцять випускників тернопільських шкіл взяли участь цього року у традиційному конкурсі на кращий вишиваний український костюм. Серед них шестеро хлопців та восьмеро дівчат.

Проходив конкурс у два етапи: заочному та очному. У другому етапі – очному, який відбувся на території трансферт-містечка, взяли участь десятеро учасників. Вишиті вироби журі конкурсу оцінювало у середині червня, а 2 липня на міському стадіоні під час свята «Випускник-2021» відбудеться нагородження переможців. За рішенням журі восьмеро одинадцятикласників отримають грамоти та грошові винагороди. Рішення про преміювання переможців конкурсу прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 30 червня. Між ними розподілять 30 тисяч гривень.

Всього у конкурсі визначили кращі роботи у чотирьох номінаціях: «Чоловіча вишивана сорочка»; «Дівоча вишивана сорочка»; «Вишиване вечірнє плаття випускниці»; «Вишиване плаття – коктейль випускниці». Це вже тринадцятий конкурс на кращий вишиваний український костюм серед випускників у Тернополі.