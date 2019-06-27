Переможців конкурсу на кращий вишиваний український костюм нагородять 27 червня під час загальноміського свята «Випускник-2019».

Рішення про преміювання випускників, які брали участь у цьому конкурсі, прийняли під час чергового засідання виконавчого комітету 26 червня.

– Щорічно перед випускним ми приймаємо таке рішення, – каже Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Конкурс на кращий вишиваний український костюм відбувся на початку червня, а в день випускного пройде церемонія нагородження. Просимо виділити двадцять тисяч гривень для преміювання переможців конкурсу. Преміювання відбувається за рахунок коштів передбачених Програмою підтримки книговидання місцевих авторів та забезпечення святкових і офіційних заходів на 2019-2021роки.

Цього року у конкурсі взяло участь 19 випускників: 7 юнаків та 12 дівчат. Вони представили вишиванки у чотирьох номінаціях: «Чоловіча вишивана сорочка», «Дівоча вишивана сорочка», «Вишиване вечірнє плаття випускниці», «Вишиване плаття – коктейль випускниці». Найбільше учасників було у номінаціях «Чоловіча вишивана сорочка» та «Вишиване вечірнє плаття випускниці».

Ольга Трач

Фото із блогу Тетяни Нюні