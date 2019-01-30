Тернопільські “вовчиці” у захваті: до них їде кумир

30/01/2019 Розмір тексту:

Концерт Олега Винника на тернопільському стадіоні відбудеться 29 травня. Вартість квитків, за даними організаторів, становитиме від 400 до 650 гривень.

Схоже, концерти у Тернополі у травні стали традиційними для співака, пише Реально. У 2018 році концерт Винника на стадіоні відбувся також 29 травня.

Особливого резонансу минулорічному концерту додало те, що напередодні, 28 травня, померла мама співака. Концерт відбувся навіть попри те, що в місті було оголошено День жалоби за загиблим під час виконання бойового завдання спецпризначенцем, співробітником ЦСО “Альфа” Русланом Муляром.