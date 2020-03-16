Тернопільські волонтери зібрали необхідну суму на безпілотник для українських воїнів. Кошти жертвували чимало небайдужих людей з нашого краю. Цей технічний засіб допоможе нашим захисникам аналізувати позиції ворога у зоні бойових дій.

Українська аеророзвідка застосовуватиме коптер на території ООС, – розповідає волонтерка Христина Феціца. Оскільки безпілотник допоможе заощаджувати час для розвідки місцевості.

«Він підвищує точність визначення небезпечних предметів, захищає безпеку особового складу, а відтак допомагає врятувати життя. Останнім часом на війні загострилася ситуація. Обстріли почастішали, а наші розвідники не володіють надлюдськими здібностями і не можуть очима зафіксувати і зупиняти час, щоб передати побачене побратимам. Тому коптер їм дуже потрібний, він допоможе захистити життя бійців, уникнути втрат. Щиро дякуємо усім, хто долучився до збору коштів».

Доставлять коптер українським захисникам на Східну Україну тернопільські волонтери. Також вони готують пакунки з їжею та іншими потрібними засобами.

Софія Романська