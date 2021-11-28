Тернопільські волонтери зібрали гуманітарну допомогу для українських захисників. Цього тижня вони відправлять пакунки на Східну Україну.

Добру справу підтримали жителі Лановець, сусідніх сіл, також долучилися до благодійності мешканці Хмельниччини. Місцеві господині приготували для українських захисників традиційні страви. “Завантажили продукти та речі першої необхідності для наших воїнів. Хлопці завжди дуже радіють, коли отримують передачі від наших господинь. Оскільки таким чином вони відчувають, що їх підтримують і поважають. Вдячні нашим невтомним господиням, які вкотре долучаються до благодійної справи, допомагають. В найближчому часі все доставимо захисникам. Щира подяка усім людям за щирість і доброту. З Нами Бог і Україна”, – каже керівник групи “Схід і захід разом” Володимир Мосейко.

Додамо, волонтерська група «Схід і захід разом» від початку російсько-української війни передає продукти та інші речі у зону бойових дій. Підтримують благодійну ініціативу жителі Тернопільщини і Хмельниччини.