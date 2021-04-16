«Великодній кошик для солдата» – акція під такою назвою триває на Тернопільщині. Волонтери збирають продукти для українських захисників. Відправлять пакунки напередодні Великодня.

Акцію «Великодній кошик для солдата» організовують волонтери Тернопільського крайового коша Українського козацтва. Як розповів координатор благодійної ініціативи Володимир Мосейко, збір продуктів триває в усіх районах області.

«Збираємо продукти, які необхідно покласти до «Великоднього кошика». Це яйця, випічка, паски, ковбаси. Також можна приносити продукцію тривалого зберігання: кава, чай, солодощі, овочі, консервація. Усе це ми передамо нашим захисникам напередодні Пасхальних свят, поїздку плануємо орієнтовно на 25 квітня. Зараз активно триває підготовка. Будемо вдячні усім, хто до нас долучиться. Ваша підтримка є надзвичайно важливою».

Тернопільські волонтери організовують благодійні акції на підтримку бійців від початку російсько-української війни. Лише цього року відбулося близько 10 поїздок на Східну Україну.