Тернопільська волонтерка Христина Феціца оголосила про збір коштів на квадрокоптер для української аеророзвідки. Такий технічний засіб допоможе нашим захисникам аналізувати позиції ворога.

«На війні загострилася ситуація! Обстріли почастішали! На жаль, наші розвідники не володіють надлюдськими здібностями і не можуть очима зафіксувати та зупиняти час для того, аби передати побратимам побачене, попередити про загрозу та уникнути втрат», – зазначає волонтерка Христина Феціца.

За наявності технічних засобів спостереження військові зможуть володіти ситуацією, яка відбувається на боці ворога.

«Наші захисники можуть бути чудовими аналітиками та таким чином врятувати не одне життя. Квадрокоптер дає можливість бачити ворога (чужі позиції) аналізувати отриману інформацію, прогнозувати його дії. Для аеророзвідки Королівської піхоти 24 ОМБр вкрай необхідна така «пташка»! Лише разом ми зможемо допомогти та збережемо багато життів наших захисників! Картка для збору коштів: 4731 2191 0779 7171, Феціца Христина, з приміткою «на крила».

Додамо, цими днями тернопільські волонтери вирушать у чергову поїздку на Східну Україну. Повезуть українським воїнам їжу, теплі речі та необхідні технічні засоби.

Софія Романська