Тернопільські волонтери готуються до поїздки у зону бойових дій.

Наразі вони збирають гуманітарну допомогу для українських захисників та населення Східної України в усіх районах області. Є потреба у продуктах, засобах гігієни, одязі та взутті.

Господині на Тернопільщині готують для воїнів їхні улюблені страви. Це вареники, голубці, салати, печиво. Добра справа об’єднала жінок різних професій.

«На нашій Козацькій фабриці триває підготовка до чергової поїздки в зону операції об’єднаних сил. Велика подяка усім небайдужим жителям нашого краю за надану допомогу, вдячні усім, хто долучається до організації поїздок в зону ООС. Божого благословення Вам», – зазначила волонтерка Марія Ратушняк.

Волонтери групи «Схід і захід разом» тільки цього року організували п’ять поїздок у зону бойових дій. Вони везуть допомогу не лише українським воїнам, а й місцевому населенню, які постраждали від обстрілів і пожеж. Долучитися до доброї справи можуть всі охочі. Для цього необхідно звернутися до волонтерів.