У чергову подорожу на Східну Україну відправляються волонтери з Тернопільщини. Наразі вони збирають для бійців речі першої необхідності, продукти, одяг.

Чимало потрібних речей для українських воїнів зібрала волонтерка Світлана Стойко, а також громадська організація «Нескорені духом». Охочим долучитися до благодійності варто звертатися до волонтера Володимира Мосейка, який займається координацією поїздки на Східну Україну.

«Наразі триває підготовка до поїздки в зону ООС. Складаємо пакунки з гуманітарною допомогою для наших воїнів. Щиро дякуємо за допомогу усім, хто долучається. Ви робите надзвичайно велику справу, і наші бійці цінують те, як ви стараєтеся для них. Сьогодні таке об’єднання надзвичайно важливе».

Додамо, цими днями пакунки теплими шкарпетками для українських воїнів передали тернопільські студенти-історики. А також вони сплели чимало маскувальних сіток, які захищатимуть наших бійців від очей ворога.

Софія Романська