Гуманітарну допомогу повезуть тернопільські волонтери для українських захисників. У період карантину потреб у них побільшало, оскільки поїздки відбуваються значно рідше.

«Спільний фронт — надійний тил», – акцію під такою назвою організували на Тернопільщині. Для воїнів зібрали не лише продукти, а й необхідні медичні засоби, – зазначає керівник обласного осередку “Правого сектору” Назар Сарабун. “Щира подяка громадській організації «Максимівська ініціатива» за надану допомогу для наших бійців та для потребуючих. Зокрема, підготовлено 1700 метрів матеріалу для пошиття масок, захисні маски (видамо безкоштовно і відправимо на підрозділи); цитрусові вітамінні чаї для бойових підрозділів ДУК; два мішки муки; мішок гречки; 2 мішки картоплі”.

Благодійники з Тернопільщини також зібрали гуманітарну допомогу для Петриківського інтернату. Продукти та речі першої необхідності передали сестрам-монахиням.

Софія Романська