Кардіореанімаційне обладнання вартістю понад 140 тисяч гривень передали волонтери благодійного фонду “Серце до серця” обласній дитячій лікарні. Цим обладнанням діагностуватимуть та лікуватимуть дитячі сердечка безкоштовно.

Кошти на кардіореанімаційне обладнання волонтери збирали з 1 квітня по 30 вересня. Загалом у Тернопільській області до участі в акції було залучено близько 200 волонтерів, – розповів регіональний представник благодійного фонду «Серце до серця» Арсен Ляхоцький. Хоча діяли карантинні обмеження, і це внесло свої корективи у роботу волонтерів, все ж таки вдалося зібрати понад 140 тисяч гривень.

“Метою минулорічної акції був збір коштів на придбання медичного обладнання для обласних дитячих лікарень України. За зібрані кошти ми придбали монітор пацієнта STAR800F з модулем вимірювання СО2 та аксесуарами, 5 пульсоксиметрів «БІОМЕД» ВР-10М, насос інфузійний «БІОМЕД» МЕ 600. Діагностика та лікування дітей області цим обладнанням здійснюватиметься безкоштовно. Обладнання використовуватимуть у відділенні інтенсивної терапії для діагностики серцевих захворювань і для спостереження за серцем під час операцій”.

Додамо, благодійний фонд «Серце до серця» в Україні заснували понад 15 років тому. На Тернопільщині він діє понад три роки. Волонтери щороку на благодійних акціях збирають кошти на медичне обладнання для лікувальних закладів.