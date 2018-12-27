Тернопільські волонтери відвезли захисникам новорічні подарунки. ФОТО

27/12/2018 Розмір тексту:

Черговий транш гуманітарної допомоги відправили з Тернопільщини на Східну Україну. Смаколики українським бійцям доправили волонтери Логістичного центру допомоги бійцям.

Як повідомила волонтерка Христина Феціца, завдяки зусиллям жителів Тернопільщини українські захисники отримали багато смакоти, засоби особистої гігієни, інші найнеобхідніші речі.

«Бійцям приємно, коли про них пам‘ятають, їх люблять та розуміють, в яких умовах вони захищають Україну! Тож щира подяка, усім, хто долучився до пожертвування продуктів, інших потрібних речей. Завдяки волонтерській кухні ми відправили сухі борщики, зупки, ліниві голубці, солодкі каші та Львівські пляцки. Також відправили бійцям необхідні засоби гігієни, протизастудні ліки».

Долучилися до збору гуманітарної допомоги для воїнів АТО також учні Тернопілсьької ЗОШ №17. Вони передали бійцям солодощі, а також малюнки і листи.

Софія Романська