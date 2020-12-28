Різдвяні подарунки відвезли тернопільські волонтери у зону операції об’єднаних сил. Благодійну допомогу зібрали представники обласної організації ветеранів Афганістану та фонду “Пам’ять і любов”.

У пакунках — традиційні святкові страви, речі першої необхідності, гігієнічні засоби, листи та сувеніри від наймолодших жителів Тернопільщини. Благодійну допомогу зібрали небайдужі жителі краю, підприємці, представники громадських організацій.

Як повідомив керівник благодійного фонду “Пам’ять і любов” Андрій Савчук, до поїздки з Різдвяними подарунками волонтери готувалися завчасно.

“Це чергова наша поїздка на Східну Україну до українських захисників. Але вона особлива тим, що приурочена до Різдвяних свят. Завдяки нашим партнерам, небайдужим людям, ми зібрали хороші подарунки нашим захисникам, а також інші потрібні речі. Усе це відвезли нашим захисникам. Вони передавали слова подяки усім, хто їх підтримує”.

Додамо, школярі на Тернопільщині долучилися до благодійної ініціативи. Вони написали листи та підготували смаколики українським захисникам.