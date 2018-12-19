Тернопільські волонтери відправили на фронт три тонни подарунків

19/12/2018 Розмір тексту:

Понад три тонни подарунків до Дня святого Миколая відправили тернопільські волонтери бійцям і дітям-сиротам в зону операції об’єднаних сил. Гуманітарну допомогу зібрали завдяки ініціативі та роботі громадських організацій Тернопільщини, а також пожертвуванням жителів краю.

Тернопільські волонтери з подарунками від святого Миколая вже відправилися на Східну Україну. У пакунках – різноманітні смаколики, засоби особистої гігієни, одяг, іграшки для дітей із сиротниців, а також чимало листів для українських воїнів від тернопільських школярів. Як розповів наказний отаман Тернопільського Коша Українського козацтва Володимир Мосейко, до благодійності долучилися школярі Зборівського району, тернопільські студенти, жителі Монастириського району, ряд громадських організацій краю.

«Цього разу зібрано досить великий обсяг благодійної допомоги від жителів нашої області. Долучилися представники громадських організацій, волонтери, школярі і студенти. В результаті подарунки отримають наші захисники в зоні ООС, а також діти з сиротинців у Донецькій і Луганській областях. До речі, у п’ятницю запланована поїздка на Східну Україні зі ще однією партією подарунків. Вдячні усім, хто робить добрі справи, дбає про сиріт на території, де тривають бойові дії, а також турбується про воїнів», – зазначив Володимир Мосейко.

Гуманітарну допомогу для воїнів і сиріт Донецької та Луганської областей збирали представники громадських організацій «Закінчимо війну», «Спілка ветеранів Афганістану», Тернопільський кіш Українського козацтва та інші небайдужі люди.

Софія Романська