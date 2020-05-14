Під час епідемії коронавірусу побільшало потреб і в українських захисників. Зокрема, є необхідність в елементарних захисних засобах і ліках. Зібрати ці речі допомогли небайдужі люди.

У Збройних силах України були виявлені випадки COVID-19, відтак нині дотримання санітарно-епідемічних заходів — першочергове завдання усіх військовиків. Також є потреба і в інших захисних засобах.

“Небайдужі люди вкотре долучилися і допомогли зібрати необхідні медичні засоби та інші матеріали. До наших захисників поїхало багато будівельних мішків, будівельна плівка, медикаменти, індивідуальні перев’язувальні пакети, катетори, захисні маски та антисептик! Дякую усім, хто не втомився допомагати! Разом ми сила”, – зазначає волонтерка Христина Феціца.

Додамо, через карантин волонтерські поїздки на Східну Україні дещо скоротилися. Активність у благодійності теж частково знизилася. Волонтери сподіваються, що ближче до літа ситуація стабілізується. Оскільки бійці потребують допомоги та підтримки з боку населення.

Софія Романська