Понад три тонни гуманітарної допомоги відправлять тернопільські волонтери у зону бойових дій. У пакунках – продукти, речі першої необхідності, а також листи від школярів.

Як повідомив керівник волонтерської групи, наказний отаман Тернопільського крайового коша Володимир Мосейко, це п’ята поїздка на Східну Україну цього року. Допомогу збирали у різних районах області.

«Загалом долучаються до цієї справи жителі різних районів, за що ми їм дуже вдячні. Також слова подяки передають наші захисники. Цього разу допомогу в основному передали з чотирьох районів нашої області. Веземо консервацію, овочі, страви у готовому вигляді. Дуже приємно, що діти теж долучаються. Пишуть листи воїнам, малюють малюнки, передають слова вітання. Це дуже їх надихає і підтримує».

Поїздку в зону операції об’єднаних сил волонтери планують після десятого лютого. Наразі тривають останні приготування.