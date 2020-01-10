Черговий транш благодійної допомоги везуть тернопільські волонтери на Східну Україну.

Наші господині приготували для них різні святкові страви, школярі написали листи, а студенти сплели маскувальні сітки.

Волонтери на Тернопільщині не втомлюються допомагати українському війську. Гуманітарну допомогу відправляють регулярно уже п’ять років поспіль, – розповідає волонтер Володимир Мосейко. Долучаються до благодійності навіть діти.

«В єдності наша сила. Навколо доброї справи об’єдналися різні громадські організації: «Тернопіль пошук», «Закінчимо війну», інші організації, ветерани. До чергової поїздки в зону операції об’єднаних сил готувалися в період свят. Наші господині передали багато смачних страв. Також передаємо речі першої необхідності, маскувальні сітки, українські книжки, листи і малюнки від дітей».

Додамо, на святий вечір тернопільські господині передавали захисникам у зону бойових дій кутю та інші традиційні страви. В обласному центрі жінки збираються двічі на тиждень для приготування різноманітних страв українським воїнам.

Софія Романська