У Тернополі волонтери готують приміщення для зимівлі безпритульних тварин. Наразі вони ремонтують і утеплюють буди, щоб тварини могли в них перезимувати.

На проведення капітальних і косметичних ремонтів необхідні кошти. Відтак волонтери розраховують на допомогу небайдужих людей.

«Результат сьогоднішнього дня – косметичний ремонт однієї буди та капітальний ремонт іншої. Вартість розхідних матеріалів склала 1396 грн. Наступної суботи плануємо відремонтувати і утеплити ще одну найбільшу буду. Дякуємо усім, хто з нами. Якщо хтось має бажання та можливість допомогти, облаштувати тепле житло для наших собачок, наші реквізити 5168 7427 1465 0599 – Ляпандра К. І. Також тепер є можливість переказати кошти з картки на картку через наш сайт: https://www.virnidruzi.com.ua, натиснувши кнопку “ДОПОМОГТИ”. Для закордонних переказів: Liapandra Alla таpaypal.me/JuliaJulie»,- зазначає голова благодійної організації «Вірні друзі» Алла Ляпандра.

Охочим дати дім безпритульним тваринам варто звертатися до волонтерів.

Софія Романська