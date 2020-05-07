У Тернополі реалізовують благодійний проект “На відстані руки”. Небайдужі жителі краю жертвують продукти та речі першої необхідності, а волонтери розвозять їх по домівках одиноких людей літнього віку.

Учора працівники благодійного фонду “Карітас” доставили три десятки пакунків старшим людям, які опинилися в скруті під час епідемії COVID 19. Самотні дідусі і бабусі зустрічали волонтерів зі сльозами на очах. “Ви знаєте діти, таки Бог мене чує, нині зранку я просила у Бога кусочок хліба, а тут дзвінок у двері… Бог дав мені набагато більше! Дякую, що не забуваєте таких, як я… “- ділилася переживаннями тернолянка пані Євгенія.

Організовують розвезення продуктових наборів волонтери проекту “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю”. Вони опікуються найбільш потребуючими жителями міста.

Софія Романська