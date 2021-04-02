Кошти на притулок для бездомних тварин збирають у Тернополі. Під час карантину пожертвування скоротилися в рази. Відтак спорудження дому для чотиролапих відтермінувалося.

“Насправді не секрет, що оголошений декілька років тому збір коштів на одне лише приміщення триває по сьогодні. Якщо у попередні роки крім пожертв небайдужих людей нам вдавалось ще відкладати на притулок хоча б невелику частину коштів з кожної нашої благодійної акції, то останнього року було важко зібрати кошти навіть на харчування та поточні потреби для тварин під нашою опікою, кількість яких зростає обернено пропорційно до наших фізичних і моральних можливостей… Всі кошти від початку збору залишаються недоторканими на нашому рахунку, в чому можна легко переконатись. Ми з вами уже зібрали 184,105 грн., усі надходження фіксуємо на нашому сайті”, – повідомила волонтерка, зоозахисниця Алла Ляпандра.

Додамо, волонтери у Тернополі опікуються десятками безпритульних тварин. Чотиролапі потребують не лише регулярного харчування, а й медичної допомоги.